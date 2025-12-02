Дюплантис рассказал, как относится к повышенному вниманию со стороны болельщиков

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель олимпийского рекорда шведский лекгоатлет Арман Дюплантис рассказал, как относится к повышенному вниманию со стороны публики.

На днях Дюплантис получил звание спортсмена года по версии World Athletics.

– На чемпионате мира в Токио, который был два месяца назад, можно было заметить, что ты атлет, которого публика наиболее ярко приветствовала. Ощущаешь эту поддержку от людей?

– Чувствую себя очень узнаваемым в сфере лёгкой атлетики и на каждом чемпионате, где участвую, но то, что я пережил в Токио, было запредельным. Шёл в какое-то место или просто по улице, и многие люди меня узнавали. Я ощущал себя так, будто гулял по Швеции. Мы говорим о городе с множеством миллионов жителей, если задуматься, что значит, если тебя тут узнают, это сводит с ума. Всё ещё не верю в это. Наслаждался этим и чувствовал себя особенным, – приводит слова Дюплантиса Mundo Deportivo.