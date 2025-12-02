«Не завишу от статистики». Дюплантис — о двух сезонах без поражений

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель олимпийского рекорда шведский легкоатлет Арман Дюплантис поделился, как справляется с давлением и что помогает ему легче относиться к своим высоким результатам.

– Вы завершаете второй сезон подряд, не проиграв ни старта. Ваши успехи не имеют границ…

– Считаю себя обычным человеком. Я не завишу от статистики или приукрашивания достижений. Всё, чего я хочу – получать удовольствие, это и делаю, как и любой другой прыгун с шестом.

– Но это внушительные цифры…

– Я не думаю много о таких вещах, чтобы слишком сильно не быть уверенным в себе. Мои соперники тоже очень сильны. Но, без сомнений, такие факты в мою пользу напоминают мне, что я последователен, как хорошо мы с командой работаем. Очень горд иметь такие показатели, но не хочу, чтобы они становились обсессией. Я много выигрываю, но у меня тоже бывают хорошие и плохие дни. Знаю, в какой-то день проиграю, это должно случиться, и хочу наилучшим образом перенести это.

– Вы с детства продолжаете быть лучшим в мире и доминировать в своей возрастной категории. Как вы научились справляться с давлением, которое предполагает [такой уровень]?

– Давление может быть очень сложным, но ты в конце концов привыкаешь к нему и можешь его контролировать. Эго – вот, что может тебя убить в спорте. В моём случае, полностью осознаю, как тяжело дойти до такого уровня, как в спорте всё может легко развалиться и поменяться. Я пытаюсь постоянно помнить, что меня делает успешным, чтобы держать фокус и не сбиться с пути, — приводит слова Дюплантиса Mundo Deportivo.