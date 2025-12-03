Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 2 декабря

2 декабря в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. Прошли матчи 3-го тура предварительного турнира и II группы группового турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Предварительный турнир, 3-й тур. Результаты 2 декабря:
Группа Е. Аргентина — Египет — 27:14;
Группа F. Тунис — Китай — 34:28;
Группа Е. Нидерланды — Австрия — 34:22;
Группа F. Франция — Польша — 42:28.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой турнир, 1-й тур. Результаты 2 декабря:
Группа II. Испания — Сербия — 29:31;
Группа II. Исландия — Черногория — 27:36;
Группа II. Германия — Фарерские острова — 36:26.
Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.