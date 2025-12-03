Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 2 декабря

2 декабря в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. Прошли матчи 3-го тура предварительного турнира и II группы группового турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Предварительный турнир, 3-й тур. Результаты 2 декабря:

Группа Е. Аргентина — Египет — 27:14;

Группа F. Тунис — Китай — 34:28;

Группа Е. Нидерланды — Австрия — 34:22;

Группа F. Франция — Польша — 42:28.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой турнир, 1-й тур. Результаты 2 декабря:

Группа II. Испания — Сербия — 29:31;

Группа II. Исландия — Черногория — 27:36;

Группа II. Германия — Фарерские острова — 36:26.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.