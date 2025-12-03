Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 2 декабря

Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 2 декабря
Комментарии

2 декабря в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. Прошли матчи 3-го тура предварительного турнира и II группы группового турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Предварительный турнир, 3-й тур. Результаты 2 декабря:

Группа Е. Аргентина — Египет — 27:14;

Группа F. Тунис — Китай — 34:28;

Группа Е. Нидерланды — Австрия — 34:22;

Группа F. Франция — Польша — 42:28.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой турнир, 1-й тур. Результаты 2 декабря:

Группа II. Испания — Сербия — 29:31;

Группа II. Исландия — Черногория — 27:36;

Группа II. Германия — Фарерские острова — 36:26.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.

Материалы по теме
«Меня мотивирует противостояние Месси и Роналду». 19-летний гандболист покоряет Суперлигу
Эксклюзив
«Меня мотивирует противостояние Месси и Роналду». 19-летний гандболист покоряет Суперлигу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android