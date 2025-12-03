Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 3 декабря

Сегодня, 3 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Расписание 3 декабря, 4-й тур (время московское):

17:30. Чехия — Ангола;

17:30. Япония — Швейцария;

20:00. Бразилия — Южная Корея;

20:00. Венгрия — Румыния;

22:30. Дания — Сенегал;

22:30. Норвегия — Швеция.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.