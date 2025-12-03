Паралимпийского чемпиона из Великобритании приговорили к шести месяцам тюрьмы за педофилию

39-летнего британского паралимпийца Гарета Дьюка приговорили к шести месяцам заключения из-за попытки совратить несовершеннолетнего ребёнка, об этом сообщает Daily Mail. Подчёркивается, что под видом ребёнка действовала служба по защите детей в интернете, которая затем передала собранные данные полиции. Бывший спортсмен попросил девочку прислать ему обнажённые фотографии, а затем предложил встретиться.

Обвинения в свой адрес Гарет признал. Приговор паралимпийцу вынес Королевский суд Ньюпорта, но с отсрочкой исполнения на 18 месяцев. Его также обязали выплатить 154 фунта в качестве компенсации пострадавшей. Адвокат подсудимого отметила, что её клиент нуждается в диализе почек три раза в неделю и имеет риск развития рака. Он может избежать наказания по состоянию здоровья.

Дьюк завоевал золото Паралимпиады-2004 в плавании на дистанции 100 м брассом (SB6). Он также является призёром Игр-2008.