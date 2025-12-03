«Красавцы!» Владимир Путин высказался о самбистах с нарушениями зрения

Президент России Владимир Путин оценил соревновательную деятельность спортсменов из адаптивного самбо. Свой комментарий по этому поводу он дал во время встречи на форуме «Мы вместе». Во время разговора с волонтёрами одна из его участниц Александра Учар поделилась с президентом проектом по адаптации героев СВО через самбо.

«Недавно смотрел соревнования, где ребята с проблемами зрения выступали. Самбо как раз. Смотрел с удовольствием. Красавцы! Атлеты прямо, молодцы!» — приводит слова Путина ТАСС.

Ранее Владимир Путин поздравил российских шахматисток Александру Горячкину, Екатерину Лагно, Полину Шувалову, Лею Гарифуллину, Ольгу Гирю и Анну Шухман с победой на командном чемпионате мира — 2025, который проходил в испанском Линаресе.