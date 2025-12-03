Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Красавцы!» Владимир Путин высказался о самбистах с нарушениями зрения

«Красавцы!» Владимир Путин высказался о самбистах с нарушениями зрения
Владимир Путин
Комментарии

Президент России Владимир Путин оценил соревновательную деятельность спортсменов из адаптивного самбо. Свой комментарий по этому поводу он дал во время встречи на форуме «Мы вместе». Во время разговора с волонтёрами одна из его участниц Александра Учар поделилась с президентом проектом по адаптации героев СВО через самбо.

«Недавно смотрел соревнования, где ребята с проблемами зрения выступали. Самбо как раз. Смотрел с удовольствием. Красавцы! Атлеты прямо, молодцы!» — приводит слова Путина ТАСС.

Ранее Владимир Путин поздравил российских шахматисток Александру Горячкину, Екатерину Лагно, Полину Шувалову, Лею Гарифуллину, Ольгу Гирю и Анну Шухман с победой на командном чемпионате мира — 2025, который проходил в испанском Линаресе.

Материалы по теме
Владимир Путин подписал закон, увеличивающий налоговую нагрузку на букмекеров в 60 раз
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android