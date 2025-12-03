Международная федерация гандбола планирует допустить сборную России до турниров в 2026-м

Международная федерация гандбола (IHF) планирует допустить сборные России и Беларуси до участия в соревнованиях в 2026 году.

Об этом заявил президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа, письмо которого опубликовала пресс-служба Белорусской федерации гандбола.

«Поскольку IHF планирует реинтегрировать национальные команды России и Беларуси в мероприятия IHF начиная с 2026 года, мы высоко оценим ваше терпение и сотрудничество, которые позволят нам работать над заключительными этапами упомянутой реинтеграции», — написал Мустафа.

Российские и белорусские гандболисты не выступают на международных турнирах сборных с 2022 года.