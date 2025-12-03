Инал Тасоев и Тимур Арбузов примут участие в турнире «Большого шлема» в Токио

Чемпионы мира по дзюдо Инал Тасоев (свыше 100 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг) вошли в состав сборной России на этап «Большого шлема» в Токио (Япония). Об этом сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России (ФДР).

Всего российская команда будет представлена 23 спортсменами, из которых 12 — мужчины, а 11 — женщины. В мужскую часть сборной помимо лидеров вошли Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), Армен Агаян, Абубакар Юсупов (оба — до 73 кг), Адам Цечоев (до 81 кг), Нияз Билалов (до 100 кг), Иван Черных, Герман Кобец (оба — весовая категория до 66 кг), Егор Малкин и Астемир Абазов (оба — до 90 кг).

В состав женской команды попали Элис Старцева (свыше 78 кг), Мадина Таймазова, Дарья Антонова (обе — до 70 кг), Марина Воробьёва (до 48 кг), Глафира Борисова, Лилия Нугаева (обе — до 52 кг), Кристина Коновалова и Александра Рябченко (обе — до 78 кг), Ирина Зуева, Ксения Галицкая (обе — до 57 кг) и Дали Лилуашвили (до 63 кг).

Соревнования в Японии пройдёт с 6 по 7 декабря.