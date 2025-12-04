Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 3 декабря

В среду, 3 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Результаты 3 декабря, 4-й тур:

Чехия — Ангола — 25:28;

Япония — Швейцария — 27:21;

Бразилия — Южная Корея — 32:25;

Венгрия — Румыния — 34:29;

Дания — Сенегал — 40:26;

Норвегия — Швеция — 39:26.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.