Чемпионка Европы в прыжках в воду приняла гражданство России и отказалась от украинского

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун, участник Олимпийских игр в составе сборной Украины, получила российское гражданство.

«В последние годы в украинском спорте я осознала: я не расту. Мне говорили: «Ты должна уже сама за себя отвечать, ты знаешь, как себя подготовить». Я это понимаю. Но если я всё буду делать сама – зачем тогда тренер? Зачем тогда сборная?

Я планирую выступать за сборную России. Мне нужно сначала выступить на чемпионате России, показать результат. Только так этого и добиваются. А после завершения карьеры найду, чем заняться. Я уже работала тренером на Украине, подрабатывала. Занималась с детьми 4–5 лет: кто-то со мной поплыл, кто-то научился прыгать. Мне это нравится. Специфика знакома», — приводит слова Лыскун Донецк.Медиа.

Также отмечается, что Лыскун отказалась от украинского гражданства.