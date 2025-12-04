Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионка Европы в прыжках в воду приняла гражданство России и отказалась от украинского

Чемпионка Европы в прыжках в воду приняла гражданство России и отказалась от украинского
Комментарии

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун, участник Олимпийских игр в составе сборной Украины, получила российское гражданство.

«В последние годы в украинском спорте я осознала: я не расту. Мне говорили: «Ты должна уже сама за себя отвечать, ты знаешь, как себя подготовить». Я это понимаю. Но если я всё буду делать сама – зачем тогда тренер? Зачем тогда сборная?

Я планирую выступать за сборную России. Мне нужно сначала выступить на чемпионате России, показать результат. Только так этого и добиваются. А после завершения карьеры найду, чем заняться. Я уже работала тренером на Украине, подрабатывала. Занималась с детьми 4–5 лет: кто-то со мной поплыл, кто-то научился прыгать. Мне это нравится. Специфика знакома», — приводит слова Лыскун Донецк.Медиа.

Также отмечается, что Лыскун отказалась от украинского гражданства.

Материалы по теме
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android