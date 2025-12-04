Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 4 декабря

Сегодня, 4 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Расписание 4 декабря (время московское):

17:30. Аргентина — Польша;

17:30. Сербия — Фарерские острова;

20:00. Франция — Австрия;

20:00. Черногория — Германия;

22:30. Исландия — Испания;

22:30. Турция — Нидерланды.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.