Чемпионка Европы дос Сантос рассказала, почему вынуждена жить с родителями после ОИ-2024

Четырёхкратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике француженка Мелани де Хесус дос Сантос рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась после завершения домашней Олимпиады – 2024 в Париже.

«Сегодня у меня ничего нет. Ну, не совсем ничего, но теперь всё сильно отличается от того, что было до Олимпийских игр. До Олимпиады я была действительно хорошо поддержана: мне посчастливилось сотрудничать с Dior, Adidas и Venus. По некоторым контрактам было предусмотрено, что они закончатся после Игр. Но всё равно после Олимпиады чувствуешь себя немного одиноким — тебя больше не сопровождают, как будто оставляют. Ты переходишь от всего к ничему. На гимнастике не заработаешь на жизнь, это не профессиональный спорт. Нужно выигрывать, чтобы получать деньги.

Я живу с родителями. У меня пока нет средств, чтобы снимать квартиру. Мне нужно работать. Я являюсь сотрудницей регионального комитета гимнастики Мартиники, у меня есть трудовой контракт, и пока зарабатываю на жизнь таким образом.

Я подумала: даже если мне не хочется возвращаться в гимнастику, что я ещё буду делать? Я не знаю мира работы, ведь никогда не работала. Никогда не чувствовала себя обычным человеком. Когда ты спортсмен, то ты не обычный человек. Я не знаю, что мне нравится, и не знаю, какую профессию хочу. Поэтому, возможно, мне стоит заставить себя вернуться в гимнастику, потому что это единственное, что я умею делать», – приводит слова Мелани де Хесус дос Сантос RMC Sport.