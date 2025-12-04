Шишкарёв высказался о возможном допуске российских гандболистов на международные старты

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв высказался о намерении Международной федерации гандбола (IHF) допустить сборные России и Беларуси до участия в соревнованиях в 2026 году.

«Я уже не раз говорил, что наша федерация активно работает над вопросом допуска российских сборных и клубов к официальным международным турнирам. Это приоритетная задача на данный момент. Также подчеркну, что мы идём к её решению фактически единой командой с белорусскими коллегами. И убеждён, что совместно с руководством ИГФ добьёмся возвращения российских и белорусских гандболистов и гандболисток на международную арену. Во многом определяющим местом для этого может стать очередной Конгресс Международной федерации гандбола, который пройдёт 19-21 декабря в Египте. Мы стратегически строили свою работу таким образом, чтобы сборные в любой момент были готовыми к этой ситуации. Привлекали в национальные команды молодых спортсменов, ведь многие опытные игроки уже завершили профессиональные карьеры или же сделают это в ближайшее время. В России и за её пределами хорошо помнят золотые и серебряные медали женской сборной в Рио-де-Жанейро и Токио, поэтому на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе нашим девушкам необходимо вернуться на пьедестал! Именно такая задача будет стоять перед игроками и тренерами. А мужская сборная прежде всего должна будет побороться за право выступить на Олимпиаде 2028 года», — сказал Шишкарёв.