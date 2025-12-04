Скидки
«Голова отключилась». Есипенко — о зевке в матче с Вэй И в полуфинале Кубка мира — 2025

23-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, как он допустил обидный зевок в полуфинальном матче Кубка мира – 2025 с китайцем Вэй И. В поединке с Вэй И Есипенко оставил ладью под боем. Впоследствии россиянин взял бронзу.

«У меня просто голова отключилась. Не знаю, что случилось – видимо, ничьей совсем не хотелось. Я понял, что после Nd5+ будет ничья, и тут, видимо, случился коллапс – я совсем забыл про ладью», – приводит слова Есипенко пресс-служба Федерации шахмат России.

Напомним, третье место в Кубке мира – 2025 позволила Есипенко отобраться на Турнир претендентов – 2026, который пройдёт с 28 марта по 16 апреля 2026 года на Кипре.

