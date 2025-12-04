Есипенко — об условиях на Кубке мира: после третьего круга резко всем всё надоело

23-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, в каких условиях проходил Кубок мира – 2025 на индийском Гоа. Турнир продлился с 31 октября по 27 ноября.

«Первые дней десять всё было нормально. Ели мы в ресторане при отеле, где и все остальные. Но потом, круга после третьего, резко всем всё надоело! В одночасье стало прямо очень тяжело так долго там находиться.

Видимо, у меня есть лимит на турнир: 11-12 дней. После этого, видимо, что-то сломалось и стало тяжело, но мы нашли несколько хороших ресторанов, куда ездили ужинать после партий. В какой-то момент я перестал есть в нашем ресторане, брал только фрукты, потому что питание было довольно однообразным.

Мне кажется, везде было бы тяжело так долго находиться. К тому же в Индии проблема ещё и в том, что там особо негде погулять. Во время игры нам выдавали бананы, которые я поглощал больше всех. Видимо, это придавало мне силы, потому что бананы были очень вкусные, гораздо вкуснее, чем в России. На бананах я протянул», – приводит слова Есипенко пресс-служба Федерации шахмат России.