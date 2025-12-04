Международная федерация самбо вернула россиянам право участвовать в соревнованиях с флагом

Исполком Международной федерации самбо вернул российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны. Об этом сообщает министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв в социальных сетях.

«Сегодня Исполком Международной федерации самбо принял важное решение: с 1 января 2026 г. российские и белорусские спортсмены смогут вновь выступать под национальными флагами и с гимнами на всех соревнованиях под эгидой FIAS. В октябре эта норма была применена для юношей и юниоров, теперь — распространена на все возрастные категории.

Как подчеркнул президент FIAS Василий Шестаков, решение возвращает ситуацию в правовое поле и укрепляет главный принцип спорта, он должен быть мостом для диалога, а не инструментом политических ограничений. Мы благодарны коллегам из FIAS за взвешенную и последовательную политику по отстаиванию спортивных и олимпийских ценностей», — написал Дегтярёв в телеграм-канале.