«Вполне рабочий состав». Есипенко — о соперниках на турнире претендентов

23-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко оценил состав участников предстоящего турнира претендентов. Помимо Есипенко, в турнире примут участие Фабиано Каруана (США), Хикару Накамура (США), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Вэй И (Китай), Жавохир Синдаров (Узбекистан), Маттиас Блюбаум (Германия),

«Составчик неплохой, конечно. Мне кажется, что вполне рабочий. Можно работать с парнями. Понятно, что Фаби, Нака, Праг – главные фавориты, а Синдаров, Вэй И, Гири тоже очень сильны. То есть шесть суперсильных игроков плюс Блюбаум. Считаю, он всё-таки слабее этих шестерых. Хотя у него есть свои очень сильные стороны, он очень мощный теоретик. Как он Grand Swiss провёл! То есть он может, конечно, выдавать сильные турниры, сильные партии, но глобально, конечно, есть шесть очень сильных соперников и один сильный», – приводит слова Есипенко пресс-служба Федерации шахмат России.

Есипенко отобрался на соревнования после того, как стал бронзовым призёром Кубка мира – 2025, который проходил на индийском Гоа.

Турнир претендентов – 2026 пройдёт с 28 марта по 16 апреля 2026 года на Кипре.