Николай Монов станет главным тренером сборной России по греко-римской борьбе

Чемпион Европы и серебряный призёр чемпионата мира по греко-римской борьбе Николай Монов на ближайший год займёт пост нового главного тренера сборной России после отставки Гоги Когуашвили. Об этом сообщила пресс-служба официального сайта Федерации спортивной борьбы России со ссылкой на слова президента ФСБР Михаила Мамиашвили.

«Прежде всего ещё раз хочется поблагодарить Гоги Мурмановича Когуашвили за 20-летний колоссальный труд и высокие результаты, которые команда достигла под его руководством. Только на Олимпийских играх борцы под руководством Когуашвили, который является пятикратным чемпионом мира и призёром Олимпийских игр, завоевали 15 медалей, восемь из которых — золотые. Гоги Мурманович остаётся в тренерском штабе сборной России, а также становится советником руководителя федерации.

После долгих раздумий мы пришли к кандидатуре Николая Монова — более 10 лет он возглавлял сборную России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, и в ближайший год главной командой будет руководить он. Николай — опытный наставник, в своё время был борцом, достигшим высоких результатов, и мы сделаем всё возможное, чтобы ему помочь», — говорится в заявлении.