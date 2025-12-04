«Большое событие для нас». Клецков — о возвращении российским самбистам гимна и флага

Многократный чемпион мира и призёр мировых первенств по самбо Никита Клецков оценил новость о возвращении россиянам права участвовать в международных турнирах с национальным флагом и гимном.

«Сегодняшнее решение — это большое событие для всех нас. Возвращение флага и гимна — это возвращение достоинства и признания. Это то, что вдохновляет и придаёт силы, я рад, что молодые спортсмены теперь снова смогут почувствовать ту эмоцию, которую мы когда-то испытывали, когда поднимался флаг России. Это правильный шаг, и он очень много значит для всего мирового самбо.

Я хорошо помню, что значит стоять на пьедестале с нашим флагом и что значит подниматься на него без него. Последний свой чемпионат мира я выиграл без права выступать под российским флагом, и, честно говоря, это оставило внутри пустоту. Ты сделал всё, прошёл путь, победил, но чего-то важного не хватало», — приводит слова Клецкова ТАСС.