Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 4 декабря

В четверг, 4 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. Состоялись матчи 1-го и 2-го туров группового турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой турнир, 1-й тур. Результаты 4 декабря:

Президентский кубок. Группа I. Хорватия — Иран — 38:9;

Президентский кубок. Группа I. Уругвай — Парагвай — 20:23;

группа III. Аргентина — Польша — 25:28;

Президентский кубок. Группа II. Египет — Китай — 32:35;

группа III. Франция — Австрия — 29:17;

Президентский кубок. Группа II. Куба — Казахстан — 29:28;

группа III. Нидерланды — Тунис — 39:21.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой турнир, 2-й тур. Результаты 4 декабря:

группа II. Сербия — Фарерские острова — 31:31;

группа II. Черногория — Германия — 18:36;

группа II. Исландия — Испания — 23:30.

