Сборная России по футзалу объявила расширенный состав на товарищеские матчи с Узбекистаном

Сборная России по футзалу проведёт в декабре 2025 года два товарищеских матча с национальной командой Узбекистана, сообщает пресс-служба РФС. Игры пройдут 19 и 21 декабря в Бухаре на территории Спорткомплекса Бухарского государственного университета и начнутся в 15:00 мск.

Тренерский штаб сборной России определил для этих матчей расширенный состав из 23 футболистов.

Вратари: Кирилл Щурок («Ухта», Ухта) Денис Субботин, Кирилл Суханов (оба – «Тюмень», Тюмень), Дмитрий Юдин («Сибиряк», Новосибирск).

Полевые игроки: Андрей Павлов, Сергей Денисов, Владислав Мусин-Пушкин (все – «Ухта», Ухта), Александр Пирогов, Андрей Понкратов, Павел Карпов (все – «Газпром-Югра», Югорск), Даниил Ильин, Янар Асадов, Артем Ниязов (все – КПРФ, Москва), Камиль Герейханов («Семей», Семей, Казахстан), Максим Окулов, Азиз Муждаков («Кристалл», Санкт-Петербург), Руслан Кудзиев, Денис Поваров («Норильский Никель», Норильск), Антон Соколов, Григорий Валеев, Егор Шишкин (все – «Синара», Екатеринбург), Александр Гребенщиков («Торпедо», Нижний Новгород), Роман Иванин («Новая Генерация», Сыктывкар).