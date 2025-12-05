Скидки
Россия не сделала взнос в бюджет ВАДА в 2025 году из-за санкций

Россия по-прежнему не сделала взнос за 2025 год во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) из-за международных санкций. Об этом заявила глава офиса стратегического управления ВАДА Одри Тайллефер. Взнос России в бюджет ВАДА в 2025 году должен составить более $ 1,4 млн.

В пятницу в Пусане (Южная Корея) проходят исполком ВАДА и заседание совета учредителей ВАДА.

«Взнос Российской Федерации за 2025 год остаётся невыплаченным в связи с международными санкциями. Невыплаченным остаётся взнос США за 2024 год, также не ожидается выплата взноса за 2025 год», — приводит слова Тайллефер «РИА Новости Спорт».

