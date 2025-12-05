Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Трёхлетний индиец стал самым молодым шахматистом с рейтингом ФИДЕ

Трёхлетний индиец стал самым молодым шахматистом с рейтингом ФИДЕ
Комментарии

Юный индийский шахматист Сарвагья Сингх Кушваха в три года, семь месяцев и 20 дней стал самым молодым спортсменом с рейтингом ФИДЕ. Об этом сообщает ETV Bharat. Также данные шахматиста 2022 года рождения присутствуют на официальном сайте организации. На текущий момент в активе игрока 1572 очка.

Предыдущий рекорд принадлежал Анишу Саркару, который установил его в три года и восемь месяцев.

«Мы радуемся достижениям Сарвагьи. То, что наш сын стал самым молодым шахматистом в мире с рейтингом ФИДЕ – большая честь и гордость для нас. Мы видим для него светлое будущее в шахматах, хотим, чтобы он стал гроссмейстером.

Он выучил правила и движение фигур так быстро, что мы подумали, что должны и дальше продолжать обучать его шахматам. Наняли тренера и договорились о частных занятиях. Он играл в шахматы порядка шести часов в день, позднее став экспертом», – приводит источник слова отца ребёнка.

«Какими бы ни были достижения Сарвагьи, это будет хорошо для нас. Сбудутся ли наши мечты, зависит от усердной работы и божьей милости. Господь благословил нашего ребёнка», – цитирует источник мать шахматиста.

Материалы по теме
«Внук» Капабланки. В чём главная шахматная сила Андрея Есипенко?
«Внук» Капабланки. В чём главная шахматная сила Андрея Есипенко?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android