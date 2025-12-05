Трёхлетний индиец стал самым молодым шахматистом с рейтингом ФИДЕ

Юный индийский шахматист Сарвагья Сингх Кушваха в три года, семь месяцев и 20 дней стал самым молодым спортсменом с рейтингом ФИДЕ. Об этом сообщает ETV Bharat. Также данные шахматиста 2022 года рождения присутствуют на официальном сайте организации. На текущий момент в активе игрока 1572 очка.

Предыдущий рекорд принадлежал Анишу Саркару, который установил его в три года и восемь месяцев.

«Мы радуемся достижениям Сарвагьи. То, что наш сын стал самым молодым шахматистом в мире с рейтингом ФИДЕ – большая честь и гордость для нас. Мы видим для него светлое будущее в шахматах, хотим, чтобы он стал гроссмейстером.

Он выучил правила и движение фигур так быстро, что мы подумали, что должны и дальше продолжать обучать его шахматам. Наняли тренера и договорились о частных занятиях. Он играл в шахматы порядка шести часов в день, позднее став экспертом», – приводит источник слова отца ребёнка.

«Какими бы ни были достижения Сарвагьи, это будет хорошо для нас. Сбудутся ли наши мечты, зависит от усердной работы и божьей милости. Господь благословил нашего ребёнка», – цитирует источник мать шахматиста.