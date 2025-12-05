Скидки
Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 5 декабря

Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 5 декабря
Сегодня, 5 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Расписание 5 декабря (время московское):

  • 17:30. Румыния — Сенегал.
  • 17:30. Ангола — Бразилия.
  • 20:00. Япония — Венгрия.
  • 20:00. Швеция — Южная Корея.
  • 22:30. Швейцария — Дания.
  • 22:30. Чехия — Норвегия.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.

