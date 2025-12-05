Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 5 декабря
Сегодня, 5 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Расписание 5 декабря (время московское):
- 17:30. Румыния — Сенегал.
- 17:30. Ангола — Бразилия.
- 20:00. Япония — Венгрия.
- 20:00. Швеция — Южная Корея.
- 22:30. Швейцария — Дания.
- 22:30. Чехия — Норвегия.
Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.
