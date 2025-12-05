Скидки
Стало известно, какие регионы России стали лучшими в сфере спорта в 2025 году

Комментарии

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко представил рейтинг регионов в сфере спорта. Он провёл заседание правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы «Спорт России». На нём подвели итоги реализации госпрограммы в 2025 году и обсудили планы на 2026 год.

Лучшие результаты показали 10 субъектов: Липецкая, Рязанская, Сахалинская, Тульская, Воронежская, Самарская, Брянская, Калужская, Калининградская области, Хабаровский край. О результатах заседания сообщает пресс-служба Правительства России.

  • Уровень обеспеченности спортивными сооружениями – порядка 63%.
  • В регионы поставлены 315 площадок ГТО, создано 11 капитальных объектов, 92 умные спортивные площадки, 14 физкультурных комплексов открытого типа, 2 объекта ГЧП.
  • Около 700 организаций, входящих в систему спортивной подготовки, получили государственную поддержку.
  • Для 300 спортивных школ приобретено спортивное оборудование и инвентарь.
