Стало известно, какие регионы России стали лучшими в сфере спорта в 2025 году
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко представил рейтинг регионов в сфере спорта. Он провёл заседание правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы «Спорт России». На нём подвели итоги реализации госпрограммы в 2025 году и обсудили планы на 2026 год.
Лучшие результаты показали 10 субъектов: Липецкая, Рязанская, Сахалинская, Тульская, Воронежская, Самарская, Брянская, Калужская, Калининградская области, Хабаровский край. О результатах заседания сообщает пресс-служба Правительства России.
- Уровень обеспеченности спортивными сооружениями – порядка 63%.
- В регионы поставлены 315 площадок ГТО, создано 11 капитальных объектов, 92 умные спортивные площадки, 14 физкультурных комплексов открытого типа, 2 объекта ГЧП.
- Около 700 организаций, входящих в систему спортивной подготовки, получили государственную поддержку.
- Для 300 спортивных школ приобретено спортивное оборудование и инвентарь.
