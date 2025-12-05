Стало известно, какие регионы России стали лучшими в сфере спорта в 2025 году

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко представил рейтинг регионов в сфере спорта. Он провёл заседание правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы «Спорт России». На нём подвели итоги реализации госпрограммы в 2025 году и обсудили планы на 2026 год.

Лучшие результаты показали 10 субъектов: Липецкая, Рязанская, Сахалинская, Тульская, Воронежская, Самарская, Брянская, Калужская, Калининградская области, Хабаровский край. О результатах заседания сообщает пресс-служба Правительства России.