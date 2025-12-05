Озвучен бюджет государственной программы «Спорт России»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил о ходе реализации государственной программы «Спорт России» в рамках заседания правительственной комиссии. Её результатами он поделился в своём телеграм-канале.

«Госпрограмма реализуется по графику: вовлечённость граждан в спорт — 60,3%, обеспеченность спортобъектами — 62,9%. К концу 2025 года введём в эксплуатацию 655 спортобъектов, включая 29 капитальных.

Бюджет госпрограммы на 2026-2028 годы — 218,7 млрд рублей, рост на 12,7%. Поддержка регионов — приоритет, на эти цели пойдёт около 40% расходов. Продолжается программа «Земский тренер», модернизация инфраструктуры, строительство модульных бассейнов, площадок ГТО и «умных» площадок.

Растёт внебюджетный сектор. В частности, почти 21 млрд рублей на поддержку спорта поступил от букмекеров. Федерации по видам спорта отчитались о расходовании порядка 23 млрд рублей», — написал Дегтярёв.