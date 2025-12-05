Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

World Aquatics ратифицировал мировой рекорд сборной России по юниорам

World Aquatics ратифицировал мировой рекорд сборной России по юниорам
Комментарии

World Aquatics утвердила мировой рекорд юниорской сборной России в эстафете на дистанции 4х100 м вольным стилем. Команда в составе Михаила Щербакова, Романа Жидкова, Егора Прошина и Георгия Злотникова установила достижение 3.15,38 в рамках юниорского чемпионата мира по плаванию среди юниоров в Отопени (Румыния) в августе 2025 года.

«Поздравляем, гордимся и желаем не останавливаться на достигнутом, а плыть только вперёд за новыми рекордами!» — говорится в телеграм-канале Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

На ЮЧМ в Румынии российские пловцы выступали в нейтральном статусе и выиграли пять золотых медалей.

Материалы по теме
Озвучен бюджет государственной программы «Спорт России»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android