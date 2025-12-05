World Aquatics ратифицировал мировой рекорд сборной России по юниорам

World Aquatics утвердила мировой рекорд юниорской сборной России в эстафете на дистанции 4х100 м вольным стилем. Команда в составе Михаила Щербакова, Романа Жидкова, Егора Прошина и Георгия Злотникова установила достижение 3.15,38 в рамках юниорского чемпионата мира по плаванию среди юниоров в Отопени (Румыния) в августе 2025 года.

«Поздравляем, гордимся и желаем не останавливаться на достигнутом, а плыть только вперёд за новыми рекордами!» — говорится в телеграм-канале Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

На ЮЧМ в Румынии российские пловцы выступали в нейтральном статусе и выиграли пять золотых медалей.