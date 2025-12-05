Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике оценила лидерство Борисовой

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике оценила лидерство Борисовой
Комментарии

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева оценила лидерство россиянки Марии Борисовой.

«Насколько Мария Борисова выглядит лидером? На сегодняшний день Маша всё ещё остаётся лидером, но подрастает новое молодое поколение, которое будет наступать ей на пяточки. Мне нравится, это будет подстёгивать Машу, заставит её более критично относиться к своим стартам», — передаёт слова Сергаевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Татьяна Сергаева возглавляет сборную России по художественной гимнастике с февраля 2025 года после ухода с поста главного тренера Ирины Винер.

Материалы по теме
Фото
Борисова покоряла лёгкостью, Ильтерякова сияла от счастья. Фото финала Кубка сильнейших
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android