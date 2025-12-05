Главный тренер сборной России по художественной гимнастике оценила лидерство Борисовой

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева оценила лидерство россиянки Марии Борисовой.

«Насколько Мария Борисова выглядит лидером? На сегодняшний день Маша всё ещё остаётся лидером, но подрастает новое молодое поколение, которое будет наступать ей на пяточки. Мне нравится, это будет подстёгивать Машу, заставит её более критично относиться к своим стартам», — передаёт слова Сергаевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Татьяна Сергаева возглавляет сборную России по художественной гимнастике с февраля 2025 года после ухода с поста главного тренера Ирины Винер.