«Раскатала мячик по ковру». Тренер Сергаева — о волнении гимнасток перед мировыми стартами

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева рассказала, стали ли гимнастки больше волноваться с приближением международных стартов.

«Насколько сейчас важно получать очки с учётом близкого возвращения на международную арену? На следующий год мы начинаем выезжать на международные старты, этапы Кубка мира, чемпионаты Европы, мира, может быть, сложится. Естественно, пытаюсь сейчас смотреть на наших гимнасток, которые попадут в списки сборной, уже через другую призму. Если раньше смотрела на них как на перспективу, сейчас смотрю и думаю: «Да, эта или другая девочка может выйти на международную арену и с достоинством защитить страну».

Стали ли гимнастки больше волноваться с приближением международных стартов? Думаю, да, но я каждый раз говорю: «Мне интересно, как они в стрессовых ситуациях себя показывают». Сегодня Ульяна Янус взяла и раскатала мячик по ковру — не знаю, либо конец сезона, либо волнение, может быть, что-то упустила. Или наоборот хотела выпрыгнуть из штанов, сделать лучше. Будем работать, проводить анализ на начало года, будет сложно», — передаёт слова Сергаевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.