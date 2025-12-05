Скидки
Тренер сборной по художественной гимнастике рассказала об этапах формирования состава

Тренер сборной по художественной гимнастике рассказала об этапах формирования состава
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева рассказала о важности Кубка России в вопросе формирования состава национальной команды.

«В чём важность Кубка России? Помимо того, что это заключительный старт в сезоне, здесь выступают самые сильные гимнастки со всей России, ещё добавили немного новеньких девочек, которые показали себя с лучшей стороны.

Он является одним из этапов списочного формирования составов сборной России. Первым этапом является чемпионат России, который был в начале года, потом промежуточный этап — финал Кубка сильнейших. Девочки набирают рейтинговые очки, по которым создаётся рейтинговый состав», — передаёт слова Сергаевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

