Тренер сборной по художественной гимнастике рассказала об этапах формирования состава

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева рассказала о важности Кубка России в вопросе формирования состава национальной команды.

«В чём важность Кубка России? Помимо того, что это заключительный старт в сезоне, здесь выступают самые сильные гимнастки со всей России, ещё добавили немного новеньких девочек, которые показали себя с лучшей стороны.

Он является одним из этапов списочного формирования составов сборной России. Первым этапом является чемпионат России, который был в начале года, потом промежуточный этап — финал Кубка сильнейших. Девочки набирают рейтинговые очки, по которым создаётся рейтинговый состав», — передаёт слова Сергаевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.