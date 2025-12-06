Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 5 декабря

В пятницу, 5 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. Состоялись матчи группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой турнир. Результаты 5 декабря:

Румыния — Сенегал – 37:17;

Ангола — Бразилия – 26:32;

Япония — Венгрия – 26:26;

Швеция — Южная Корея – 32:27;

Швейцария — Дания – 23:36;

Чехия — Норвегия – 14:37.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.