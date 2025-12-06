Скидки
Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 6 декабря

Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 6 декабря
Сегодня, 6 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Расписание 6 декабря (время московское):

  • 13:00. Хорватия — Уругвай.
  • 15:30. Иран — Парагвай.
  • 17:30. Черногория — Сербия.
  • 17:30. Австрия — Тунис.
  • 18:00. Египет — Куба.
  • 20:00. Испания — Германия.
  • 20:00. Аргентина — Франция.
  • 20:30. Китай — Казахстан.
  • 22:30. Фарерские острова — Исландия.
  • 22:30. Польша — Нидерланды.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.

Расписание ЧМ-2025 по гандболу
Таблица ЧМ-2025 по гандболу
