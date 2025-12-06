Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 6 декабря

Сегодня, 6 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Расписание 6 декабря (время московское):

13:00. Хорватия — Уругвай.

15:30. Иран — Парагвай.

17:30. Черногория — Сербия.

17:30. Австрия — Тунис.

18:00. Египет — Куба.

20:00. Испания — Германия.

20:00. Аргентина — Франция.

20:30. Китай — Казахстан.

22:30. Фарерские острова — Исландия.

22:30. Польша — Нидерланды.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.