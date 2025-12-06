Скидки
Инал Тасоев выиграл бронзовую медаль на турнире «Большого шлема» в Токио

Российский дзюдоист Инал Тасоев стал бронзовым призёром турнира «Большого шлема», который проходит в столице Японии Токио. Спортсмен соревновался в весовой категории выше 100 кг и в поединке за третье место одолел корейского дзюдоиста Ким Мин Чона.

Тасоев является двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем золотых наград европейского первенства.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) вернула россиянам право участвовать в международных турнирах с национальными флагом и гимном. Спортсмены уже успели выступить на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби, где завоевали суммарно шесть медалей и выиграли общий зачёт.

