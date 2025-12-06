Валерий Ендовицкий выиграл золото на турнире «Большого шлема» в Токио

Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий выиграл золотую медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в столице Японии Токио. Спортсмен соревновался в весовой категории свыше 100 кг и в финале одолел представителя Японии Хёгу Оту.

Ендовицкий — трёхкратный чемпион России, серебряный и бронзовый чемпион Европы.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) вернула россиянам право участвовать в международных турнирах с национальными флагом и гимном. Спортсмены уже успели выступить на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби, где завоевали суммарно шесть медалей и выиграли общий зачёт.

Турнир «Большого шлема» в Токио завершится 7 декабря.