Главный тренер сборной подвела итоги Кубка России по художественной гимнастике

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева подвела итоги Кубка России по художественной гимнастике в Казани.

«Взрослые девочки могли бы выступить лучше, но их подвели нервы. Маша Борисова могла бы выступить чисто, но она ошибалась. Кононова тоже могла бы отработать чисто, однако также ошибалась. Я называю этот момент битвой характеров. Одной не хватает опыта, другой не хватает наглости. Девочки очень хотели, но им пока ещё не хватает опыта, чтобы бороться со стартовой лихорадкой. Для этого нужен опыт, в следующем году ждём от них прогресса.

Что касается Ульяны Янус, девочка этот самый опыт набирает. Вчера у неё не сложилось в упражнении с мячом, сегодня же она отработала отлично, всё на зубах, уверенно, мощно и красиво. Вчерашняя ошибка не позволила ей попасть на пьедестал. Но это набор опыта, он помогает. Девочка молодая, 2009 года рождения, у неё всё впереди», – передаёт слова Сергаевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.