Тренер сборной по художественной гимнастике Сергаева рассказала о планах на Новый год

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева рассказала о рабочих планах на Новый год, отметив, что планирует провести тренерские курсы в Рязани и сборы в Новогорске перед праздником.

«Битва характеров. Взрослые гимнастки наступают на пятки Маше Борисовой – она дёргается, нервничает. Молодые гимнастки более наглые, но им не хватает опыта, чтобы отработать без ошибок. Ошибались все. Самой стабильной была Екатерина Сазонова, все виды сделала спокойно, уверенно, без ошибок. Однако пьедестал всё показал, расставил по своим местам.

Будем продолжать работать. У меня впереди тренерские курсы, которые пройдут в Рязани, собирается много молодых тренеров. Будут сборы в Новогорске, небольшой отдых на Новый год и плотная работа. Следующий год будет волнительный и тяжёлый, долго отдыхать не получится. Ухожу с рабочим настроением, понимаю, начиная с января, надо готовиться к чемпионату Европы», – передаёт слова Сергаевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.