Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Джадд Трамп стал первым финалистом чемпионата Великобритании — 2025

Джадд Трамп стал первым финалистом чемпионата Великобритании — 2025
Джадд Трамп
Комментарии

Титулованный английский снукерист Джадд Трамп вышел в финал чемпионата Великобритании — 2025. Ему удалось переиграть Нила Робертсона со счётом 6:3. Первая полусессия во встрече закончилась ничейным счётом — 2:2. Затем Робертсон выиграл затяжной фрейм, выйдя вперёд — 2:3. После этого Трамп забрал четыре фрейма подряд и установил окончательный счёт в полуфинале.

Джадд Трамп является действующим чемпионом Великобритании. Он в пятый раз за свою карьеру вышел в финал этих соревнований.

В финале британского чемпионата Трамп сразится с сильнейшим во встрече между Шоном Мёрфи и Марком Селби. Здесь победитель станет известен в ближайшее время.

Материалы по теме
Джадд Трамп проиграл пять финалов турнира Champion of Champions из шести
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android