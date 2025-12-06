Джадд Трамп стал первым финалистом чемпионата Великобритании — 2025

Титулованный английский снукерист Джадд Трамп вышел в финал чемпионата Великобритании — 2025. Ему удалось переиграть Нила Робертсона со счётом 6:3. Первая полусессия во встрече закончилась ничейным счётом — 2:2. Затем Робертсон выиграл затяжной фрейм, выйдя вперёд — 2:3. После этого Трамп забрал четыре фрейма подряд и установил окончательный счёт в полуфинале.

Джадд Трамп является действующим чемпионом Великобритании. Он в пятый раз за свою карьеру вышел в финал этих соревнований.

В финале британского чемпионата Трамп сразится с сильнейшим во встрече между Шоном Мёрфи и Марком Селби. Здесь победитель станет известен в ближайшее время.