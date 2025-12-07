Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 6 декабря

В субботу, 6 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. Состоялись матчи группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой турнир. Результаты 6 декабря:
Хорватия — Уругвай – 34:25;
Иран — Парагвай – 20:33;
Черногория — Сербия – 33:17;
Австрия — Тунис – 25:27;
Египет — Куба – 26:26;
Испания — Германия – 25:29;
Аргентина — Франция – 17:29;
Китай — Казахстан – 32:30;
Фарерские острова — Исландия – 30:33;
Польша — Нидерланды – 22:33.
Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.