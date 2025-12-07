Скидки
Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 7 декабря

Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 7 декабря
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Расписание 7 декабря (время московское):

  • 17:30. Сенегал — Япония;
  • 17:30. Южная Корея — Чехия;
  • 20:00. Швейцария — Румыния;
  • 20:00. Ангола — Швеция;
  • 22:30. Венгрия — Дания;
  • 22:30. Норвегия — Бразилия.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.

Календарь ЧМ-2025 по гандболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по гандболу
