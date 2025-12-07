Россиянин Арбузов выиграл бронзу на турнире «Большого шлема» в Токио

Российский дзюдоист Тимур Арбузов стал бронзовым медалистом на турнире «Большого шлема», который проходит в столице Японии Токио. Спортсмен соревновался в весовой категории до 81 кг и в борьбе за третье место одолел представителя Японии Кайто Амано.

21-летний Арбузов является чемпионом мира и Европы, а также призёром европейского и мирового первенств.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) вернула россиянам право участвовать в международных турнирах с национальными флагом и гимном. Спортсмены уже успели выступить на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби, где завоевали суммарно шесть медалей и выиграли общий зачёт.

Турнир «Большого шлема» в Токио завершится 7 декабря.