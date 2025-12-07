Россиянка Таймазова завоевала серебро на турнире «Большого шлема» в Токио

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова выиграла серебряную медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в Токио. Спортсменка соревновалась в весовой категории до 70 кг и в финале уступила представительнице Японии Сихо Танаке.
Таймазова — бронзовый призёр Олимпиады в Токио, призёр чемпионатов мира и Европы.
Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) вернула россиянам право участвовать в международных турнирах с национальными флагом и гимном. Спортсмены уже успели выступить на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби, где завоевали суммарно шесть медалей и выиграли общий зачёт.
Турнир «Большого шлема» в Токио завершится 7 декабря.