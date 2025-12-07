«Чеховские медведи» обыграли «Скиф» в матче гандбольной Суперлиги

В воскресенье, 7 декабря, состоялся матч мужской гандбольной Суперлиги-2025/2026, в котором клуб «Чеховские медведи» Чехов обыграл «Скиф» из Омска. Встреча, которая прошла в Московской области, завершилась победой хозяев со счётом 48:35 (20:13).

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча:

«Чеховские медведи» (Московская область) — «Скиф» (Омск) — 39:21 (26:15).

«Чеховские медведи» после 21 матча имеют в активе 17 очков и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. «Скиф» набрал два очка после 11 игр и находится на 12-й строчке общего зачёта. Возглавляет таблицу команда «Пермские медведи» (20).