Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 7 декабря

7 декабря в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Результаты 7 декабря:

Сенегал — Япония — 23:27;

Южная Корея — Чехия — 28:32;

Швейцария — Румыния — 24:36;

Ангола — Швеция — 26:24;

Венгрия — Дания — 27:28;

Норвегия — Бразилия — 33:14.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.