Джадд Трамп проиграл Марку Селби в финале чемпионата Великобритании

Первый номер мирового рейтинга англичанин Джадд Трамп проиграл соотечественнику 11-му номеру рейтинга Марку Селби в финале чемпионате Великобритании со счётом 8:10.

Напомним, в полуфинале Трамп обыграл австралийца Нила Робертсона, который занимает третье место в мировом рейтинге. Селби, в свою очередь победил британца Шона Мёрфи (9-й номер мирового рейтинга).

Трамп не смог защитить чемпионский титул. В финале 2024 года он обыграл Барри Хокинса.

Рекордсменом по количеству титулов на чемпионате Великобритании является Ронни О'Салливан. Он выигрывал титул восемь раз. На втором месте по этому показателю находится Стив Дэвис, на счету которого шесть побед на турнире.