Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 8 декабря

Сегодня, 8 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Расписание 7 декабря (время московское):

13:00. Парагвай — Хорватия;

15:30. Иран — Уругвай;

17:30. Тунис — Аргентина;

18:00. Казахстан — Египет;

20:00. Польша — Австрия;

20:30. Китай — Куба;

22:30. Франция – Нидерланды.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.