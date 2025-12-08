Скидки
50-летняя гимнастка Чусовитина планирует пройти отбор к ОИ-2028

Комментарии

Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве 50-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, что планирует пройти отбор к Олимпийским играм — 2028 в Лос-Анджелесе.

«Я не планировала ехать в этом году на чемпионат мира в Джакарту, решила взять паузу, чтобы подготовить программы для всех четырёх снарядов. Сейчас хочу только тренироваться и не отвлекаться на соревнования. Я намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027-2028 годах отбираться на Олимпийские игры», – приводит слова Чусовитиной ТАСС.

Оксана Чусовитина является единственной гимнасткой в истории, которая приняла участие в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Она завоевала золотую медаль на Играх-1992, а также является трёхкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и Азиатских игр. За свою карьеру спортсменка выступала в составе сборных СССР, Германии и Узбекистана.

