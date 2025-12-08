Ангелина Мельникова внесена в базу «Миротворца»*

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова включена в базу украинского ресурса «Миротворец»*, который признан экстремистским на территории РФ.

Причиной внесения спортсменки стали «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «поддержка в проведении СВО».

Ангелине Мельниковой 25 лет. Она олимпийская чемпионка, многократный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы.

Экстремистский сайт «Миротворец» существует с 2014 года. В базе собрана личная информация о людях, в том числе известных журналистах, музыкантах, политиках, спортсменах, которых создатели портала считают потенциальной угрозой для безопасности Украины. В базе «Миротворца» хранится такая информация, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес регистрации, фактического проживания или прописки, фотографии, номера телефонов. В России доступ к ресурсу заблокирован по решению суда.