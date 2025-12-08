Мельникова рассказала, как планирует организовать подготовку к сезону-2026

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о подготовке к следующему сезону, отметив, что в первой половине планирует выступать в облегчённом режиме.

«До Нового года я планирую в лёгком режиме тренироваться, но уже в середине января начну готовиться к соревнованиям. Впереди у меня этапы Кубка мира, ну и Кубок России, конечно. В первой половине года тоже в лёгком режиме собираюсь выступать, а во второй половине буду, конечно, накатывать программы», – приводит слова Мельниковой ТАСС.

Первый этап Кубка мира – 2026 пройдёт в Коттбусе (Германия) с 19 по 22 февраля. Далее соревнования переместятся в азербайджанский Баку (с 5 по 8 марта), а с 12 по 15 марта состоится этап в Анталье (Турция). Кубок России пройдёт с 19 по 27 апреля в Сириусе.

В сезоне-2025 Ангелина Мельникова завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира, в том числе во второй раз в карьере одержав победу в личном многоборье.