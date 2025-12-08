Скидки
Россиянин Заур Угуев номинирован на звание спортсмена года по версии UWW

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский борец вольного стиля Заур Угуев номинирован на звание спортсмена года по версии Объединённого мира борьбы (UWW) среди представителей вольной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Вместе с ним в списке номинантов представлены американцы Захид Валенсия и Кайл Снайдер, иранцы Рахман Амузад и Амир Заре.

В 2025-м Заур Угуев одержал победу на чемпионате мира в Загребе и на чемпионате Европы в Братиславе в весе до 61 кг.

Россиянин стал трёхкратным чемпионом мира и впервые взял золото ЧЕ. Также на его счету золото Олимпийских игр в Токио.

