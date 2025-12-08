Симона Байлз показала, как преобразилась после операции на грудь

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике американка Симона Байлз поделилась в социальных сетях своим преображением после операции на грудь. Спортсменка решилась на хирургическое вмешательство в июне этого года.

Подписчики поддержали гимнастку в комментариях и отметили её смелость в реализации собственной цели.

Ранее Байлз не стала отрицать участия в домашних Играх-2028. На Олимпиаде-2025 в Париже 2024 года Симона выиграла три золотые медали, став чемпионкой в командном и личном многоборье, а также в опорном прыжке.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года. Для 28-летней Байлз Олимпийские игры – 2028 могут стать четвёртыми в карьере.